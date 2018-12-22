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Девочки мои 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девочки мои
Киноафиша Сериалы Девочки мои Сезоны Сезон 1

Девочки мои 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девочки мои»

В 1 сезоне сериала «Декабристка» в центре событий оказались женщины, которым никак не удается наладить свою личную жизнь. В связи с этим они борются со всеми превратностями судьбы своими силами. Таня Янина – старшая из них. Она вынуждена заниматься не только бытовыми вопросами, но и заботиться о близких. Женщина сама воспитала двух дочерей Улю и Марьяну, которые уже выросли. Теперь у Татьяны появилась внучка Яна. Главная героиня думает, что их род проклят, поскольку ни одной из представительниц прекрасного пола в их семье не везло с мужчинами. Дочери Яниной тоже не общаются со своими мужьями.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девочки мои» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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