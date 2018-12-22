В 1 сезоне сериала «Декабристка» в центре событий оказались женщины, которым никак не удается наладить свою личную жизнь. В связи с этим они борются со всеми превратностями судьбы своими силами. Таня Янина – старшая из них. Она вынуждена заниматься не только бытовыми вопросами, но и заботиться о близких. Женщина сама воспитала двух дочерей Улю и Марьяну, которые уже выросли. Теперь у Татьяны появилась внучка Яна. Главная героиня думает, что их род проклят, поскольку ни одной из представительниц прекрасного пола в их семье не везло с мужчинами. Дочери Яниной тоже не общаются со своими мужьями.