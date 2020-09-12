Во 2 сезоне сериала «Изумрудный Феникс» дом Демирканов переживает новый этап. Зюмрют больше нет в стенах особняка, и Серхат пытается продолжить жить без своей возлюбленной. Он не может заглушить боль в своей душе. Серхат разыскивает человека, который отнял у него Зюмрют. Однако Аббас и госпожа Азимет имеют свой план на Серхата. Они делают все, чтобы ему не открылась правда. Но скоро в особняке наступит другая эра... Сухандан чувствует, что Хамит проявляет интерес к ней. Джанан и не думает сдаваться.