Во 2 сезоне 9 серии сериала «Изумрудный Феникс» Серхат признается Зюмрют в своих чувствах. Влюбленные наслаждаются друг другом. Серхат сделал непростой выбор. Он сообщил всем, что собирается взять Зюмрют в жены. Родственники не поддерживают его.
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