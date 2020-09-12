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Киноафиша Сериалы Изумрудный Феникс Сезоны Сезон 2 Серия 16

Изумрудный Феникс 2020 - 2021 16 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Изумрудный Феникс»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 12 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 19 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 26 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 3 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 10 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 17 октября 2020
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 24 октября 2020
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 31 октября 2020
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 7 ноября 2020
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 14 ноября 2020
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 25 ноября 2020
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 2 декабря 2020
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 9 декабря 2020
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 16 декабря 2020
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 23 декабря 2020
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 30 декабря 2020
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 6 января 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 16 серии сериала «Изумрудный Феникс» Дениз получила разрешение Зюмрют вернуться домой. Сухандан снова предал ее отец. Ее поведение шокирует всех, особенно Аббаса. Дениз становится известно, что Азимет не была с ней честна.

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