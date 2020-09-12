Во 2 сезоне 16 серии сериала «Изумрудный Феникс» Дениз получила разрешение Зюмрют вернуться домой. Сухандан снова предал ее отец. Ее поведение шокирует всех, особенно Аббаса. Дениз становится известно, что Азимет не была с ней честна.
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