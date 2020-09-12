Во 2 сезоне 7 серии сериала «Изумрудный Феникс» Аббас не остановится ни перед чем, чтобы помешать Серхату воссоединиться с возлюбленной. Но расплата не заставит себя ждать. Аббасу не суждено будет увидеть своего ребенка. Серхат разводится с Дениз.
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