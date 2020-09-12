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Киноафиша Сериалы Изумрудный Феникс Сезоны Сезон 2 Серия 14

Изумрудный Феникс 2020 - 2021 14 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Изумрудный Феникс»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 12 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 19 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 26 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 3 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 10 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 17 октября 2020
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 24 октября 2020
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 31 октября 2020
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 7 ноября 2020
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 14 ноября 2020
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 25 ноября 2020
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 2 декабря 2020
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 9 декабря 2020
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 16 декабря 2020
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 23 декабря 2020
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 30 декабря 2020
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 6 января 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 14 серии сериала «Изумрудный Феникс» самочувствие Зюмрют ухудшается. Молодая пара подвергается новому испытанию. Оно либо сплотит их еще крепче, либо разведет навсегда. Сухандан ждет ребенка. Это известие мало кому приходится по душе.

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