Извне
Статьи о сериале «Извне»
Вся информация о сериале
Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости
И да, нам раскроют историю человека в желтом.
Написать
8 сентября 2025 13:17
«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло
Актриса, сыгравшая Табиту, подтвердила опасения зрителей.
Написать
10 августа 2025 15:13
Ох уж эти дети: до 4 сезона «Извне» — не меньше года, но этот новый сериал по Кингу уже назвали его идеальной заменой
Король ужасов продолжает пробовать себя в необычных жанрах.
1 комментарий
22 июня 2025 21:30
Представьте себе «Извне» на 1 сезон и без монстров: обзор на детективный триллер «9 тел в мексиканском морге»
Будете ломать голову, думая, что же случилось с героями.
Написать
17 мая 2025 11:50
5 сериалов, похожих на «Извне»: от российской «головоломки в стиле Линча» до хоррора со звездой «Дома дракона»
Для тех, кто тоже мучительно ждет четвертый сезон.
2 комментария
20 апреля 2025 13:46
Устали ждать 4 сезон «Извне»? Вспомнили отличную замену без «анкуи», но с отрезанным от мира городком
Герои также не понимают, как они там оказались.
1 комментарий
20 марта 2025 16:11
С «анкуи» разобрались, но что за мужчина в желтом? 10+ вопросов, на которые в «Извне» еще не дали ответов
Сериал идет по пути Lost — с каждым новым ответом подкидывает парочку загадок.
Написать
12 февраля 2025 21:00
Главная загадка сериала «Извне» раскрыта: вот что за «анкуи» говорят дети
Создатели решили рассекретить львиную часть тайн, породив новые теории.
Написать
10 февраля 2025 11:50
Неописуемый восторг и 10 из 10: эти 2 Sci-Fi детектива Кинг оценил выше всего в 2024-м
Отличный вариант для тех, кто ломает голову.
Написать
20 января 2025 14:20
Ждали 4-й сезон «Извне» уже в 2025 году? У студии MGM+ для вас печальные новости
А ведь до этого он выходил каждый год.
3 комментария
8 января 2025 10:23
В Сети появилась первая рекомендация Стивена Кинга в этом году — и она понравится фанатам «Остаться в живых»
Оба сериала стали хитами стримингов в прошлом году.
2 комментария
6 января 2025 08:27
Третий сезон «Извне» посвятили Джилл Грин: рассказываем, кто это и как она связана с проектом
Их объединяли сразу две вещи.
Написать
3 января 2025 20:03
Человек в желтом — не самое страшное: 9 вопросов, на которые сериал «Извне» пока не ответил
В ожидании продолжения только и остается кричать: «Анкуи».
Написать
17 декабря 2024 09:54
Объясняем запутанный финал 3 сезона «Извне»: кто такой Человек в желтом и что будет дальше
Покой жителям города только снится.
Написать
9 декабря 2024 10:52
За вечную жизнь заплатили кошмарную кровавую цену: кем оказались монстры в сериале «Извне»
Бессмертие эти чудища получили ужасающим способом.
Написать
4 декабря 2024 19:05
Как в жизни выглядит Виктор из сериала «Извне»: в свои 53 он красавчик, а еще озвучивает детские мультики
Глядя на героя, так и не скажешь, что его голос звучит в «Щенячьем патруле».
Написать
13 ноября 2024 18:07
Безнадега, загадки и море крови: 5 сериалов для тех, кто устал ждать финал 3 сезона «Извне»
Все проекты — с логичным финалом, и осилить их можно даже за выходные.
Написать
30 октября 2024 14:20
