Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Извне
Новости
Новости о сериале «Извне»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Извне»
Вся информация о сериале
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках
Уютный фасад одноэтажных городков часто скрывает опасные преступления и мистические события. К выходу нового сериального хита «Воскрешение» вспоминаем телепроекты, где приветливые окраины оказываются местом для жутких паранормальностей.
Написать
18 августа 2025 13:49
Болливуд снимал зомби-хоррор, но получилась крепкая драма о семье: и она удивительно похожа на сериал «Извне»
Как ужастик — довольно посредственно, но за сюжетом на удивление интересно следить.
Написать
29 января 2025 22:07
Мистический сериал «Извне» продлен на третий сезон
В будущих сериях герои вступят в схватку с окружающими их ужасами и наконец получат шанс выбраться из проклятого города.
Написать
30 июня 2023 12:04
Паранормальные соседи: 5 новых сериалов о привидениях
Рассказываем о новых любопытных сериалах про призраков на любой вкус: от хорроров до комедий.
Написать
26 сентября 2022 17:00
Жизнь после Marvel: 5 будущих проектов от братьев Руссо, которые все ждут
Режиссеры, которых мы любим за лучшие картины Marvel, готовят для нас несколько волнующих премьер фильмов и сериалов.
Написать
12 июля 2022 12:00
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу
Внимание любителям чая и киноманам! Рассказываем, как дополнить удовольствие от просмотра сериалов вкусом чая эксклюзивного качества и выиграть 1 000 000 рублей.
Написать
18 апреля 2022 12:55
Почему стоит посмотреть сериал «Извне» прямо сейчас?
Если коротко, то чтобы успеть к скорому финалу первого сезона.
Написать
4 апреля 2022 14:52
Семья оказывается заточена в проклятом городке в трейлере мистического хоррор-сериала From
Шоу дебютирует в феврале.
Написать
25 ноября 2021 13:15
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667