«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло

Финал третьего сезона «Извне» оказался таким, что фанаты до сих пор спорят — это был твист мечты или же очередная ловушка сценаристов. Казалось, четвёртый сезон не за горами: ещё весной исполнительный продюсер Джефф Пинкнер обнадёжил — мол, есть шанс успеть к концу 2025 года. Но увы.

Создатель шоу Джон Гриффин еще несколько месяцев назад охладил пыл зрителей, намекнув, что реальнее ждать премьеру в 2026-м. И вот теперь у нас есть подтверждение этого пессимистичного прогноза.

Каталина Сандино Морено, играющая Табиту, рассказала в интервью The Direct, что съёмки планируют закончить лишь в ноябре. По её словам, надеяться на монтаж, постпродакшн и премьеру в том же году — наивно:

«У меня нет больших надежд на конец года. Думаю, это будет начало следующего».

Таким образом, четвёртый сезон зрители увидят не раньше первых месяцев 2026-го — примерно через год с небольшим после выхода третьего, то есть с примерно таким же временным промежутком, как и в прошлые сезоны.

Интрига при этом никуда не делась. В финале мы наконец узнали, как герои оказались в этом странном Городе без выхода, но сам факт раскрытия тайны только усложнил их положение. Как намекнул Гриффин, третий сезон стал «концом начала», а впереди — новый путь, который либо приведёт домой, либо затянет в ещё более мрачный кошмар.

Сценарии нового сезона Морено пока не видела, но обещает, что загадок меньше не станет. Так что ждать нам придётся долго, а вот количество фанатских теорий за это время явно вырастет в геометрической прогрессии.

Ранее мы писали: Представьте себе «Извне» на 1 сезон и без монстров: обзор на детективный триллер «9 тел в мексиканском морге»