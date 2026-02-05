Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Когда выйдет 4-й сезон «Извне»: точная дата уже названа – обводите кружком, пока смотрите первый тизер (видео)

Когда выйдет 4-й сезон «Извне»: точная дата уже названа – обводите кружком, пока смотрите первый тизер (видео)

5 февраля 2026 11:50
Когда выйдет 4-й сезон «Извне»: точная дата уже названа – обводите кружком, пока смотрите первый тизер (видео)

Этот сезон станет финальным в истории.

На радость фанатам «Извне» телеканал MGM+ наконец-то рассекретил дату премьеры 4-го сезона, а заодно показал долгожданный тизер. Кстати, сезон станет финальным – в нем создатели обещают дать ответы на все главные загадки.

Напомним суть: группа людей застревает в городке, из которого невозможно выбраться. А с наступлением темноты из леса еще и выползают жуткие создания, которые хотят всех убить.

Вопросов к сюжету и правда немало. Почему они здесь? Кто или что управляет этим местом? И что за страшные символы и видения преследуют героев? В общем проект сразу зацепил аудиторию именно этой атмосферой безысходности и качественным саспенсом.

Не зря рейтинг на IMDb стабильно держится на высокой отметке 7.8, а среди поклонников жанра он уже успел стать культовым. Во многом благодаря сильной команде: над шоу работали Джек Бендер и Джефф Пинкнер – продюсеры легендарного «Остаться в живых», так что любовь к запутанному тут чувствуется.

Что ждет нас в 4-м сезоне? Если это финал, значит герои уже вплотную подобрались к разгадке. Но, как водится, чем ближе к истине, тем страшнее становятся кошмары.

И тот самый Человек в желтом, о котором нам наконец расскажут, на это намекает, зловеще произнося фразу:

«Дальше будет моя любимая часть».

Ну, а надпись на стене, гласящая, что «за знания нужно платить», добавляет жути. Финал стартует уже 19 апреля 2026 года, а пока ждем – любуемся тизером и строим теории.

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
