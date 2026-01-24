4-й сезон «Извне» еще до выхода получил статус «великолепного»: а теперь наконец обзавелся датой премьеры – ждать осталось недолго

24 января 2026 12:48
4-й сезон «Извне» еще до выхода получил статус «великолепного»: а теперь наконец обзавелся датой премьеры – ждать осталось недолго

А еще проект сравнили с... пачкой чипсов. Но это комплимент.

Фанаты «Извне», ликуйте: четвертый сезон уже ближе, чем кажется. Каталина Сандино Морено, исполняющая роль Табиты, поделилась важной новостью, связанной с выходом новых серий.

В беседе с The Direct Морено сообщила, что, премьера состоится в марте или апреле, хотя точную дату ей ещё не сообщали. Она также намекнула, что этот сезон станет одним из лучших в истории шоу.

4-й сезон «Извне» еще до выхода получил статус «великолепного»: а теперь наконец обзавелся датой премьеры – ждать осталось недолго

«Я не знаю точно. Думаю, он выйдет в марте, а, возможно, в апреле. Но он скоро будет, и это отличный сезон. Вам понравится. Мне так понравилось работать над этим шоу. Это весело. И смотреть его тоже сплошное удовольствие.

Это как открыть банку Pringles: съедаешь одну чипсинку и вот уже уплетаешь всю пачку, потому что невозможно оторваться – настолько все легко, весело, увлекательно. В общем, этот сезон будет великолепным», – поделилась Морено.

4-й сезон «Извне» еще до выхода получил статус «великолепного»: а теперь наконец обзавелся датой премьеры – ждать осталось недолго

Напомним, что третий сезон закончился появлением загадочного Человека в желтом. Он перерезал Джиму горло, сказав, что за знания нужно платить. Незадолго до этого Табита вместе с Джейдом нащупала ключ к разгадке одной из тайн этого проклятого во всех смыслах города.

Если до 4 сезона и правда осталось всего два-три месяца, то фанаты как никогда близки к новым ответам. А пока советуем взглянуть, как в «Рыцаре Семи Королевств» жестко поглумились над «Игрой престолов» – мы прикол оценили, а 3/10 зрителей поморщились.

Фото: Кадр из сериала «Извне»
Ольга Назарова
