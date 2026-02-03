Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи От «Извне» тащатся все, а этот сериал с Янковским и Шведовым ничуть не хуже: «Под куполом» на русском Севере

3 февраля 2026 19:05
Кадр из сериала «Резервация»

Новинка, которая обречена стать хитом. 

Если скрестить лишенный связи с реальным миром городок из «Извне» с клаустрофобией и социальным экспериментом «Под куполом» — вы получите «Резервацию». Новый сериал от Kion жутко напоминает популярные хорроры и триллеры. Жутко потому, что внутри все сжимается, когда ставишь себя на место главного героя.

Что если однажды твой родной город навсегда окажется отрезан от мира невидимой стеной, а все правила жизни в нём перепишет какой-то безликий надзиратель?

Сюжет новинки

Бывший следователь Сергей Назаров (Шведов) выходит из тюрьмы и обнаруживает, что родное Тополево превратилось в зону строгого режима. Невидимая стена, смерть при попытке бегства и полная изоляция от мира, вот вам и «Извне», и «Под куполом».

Внутри — диктатура частной охранной фирмы, талоны на еду и атмосфера позднесоветского загнивания, приправленная лихими девяностыми.

Шведов, обречённый на смерть от рака, бросается в эту мясорубку, чтобы спасти семью. Его путь — это сделка с местным мэром (Филипп Янковский), который потерял дочь и верит, что только чужой, ничем не связанный человек сможет докопаться до правды.

К слову, критики отмечают, что сюжет — прямая отсылка к романам братьев Стругацких, в частности, к «Пикнику на обочине». Но если у Стругацких Зона была местом встречи с Чудом, меняющим саму природу человека, то в «Резервации» балом правят люди.

Где снимали сериал

«Резервацию» снимали в промзонах Подмосковья, и выглядит сериал эффектно. Бетонные постройки, грязь, серость. Словом, в происходящее на экране веришь. Конечно, не весь актерский состав отыгрывает столь же хорошо как Шведов и Янковский.

Пока вышло всего две серии и судить о сериале рано. Но если «Резервация» рискнёт пойти дальше простого криминального триллера и действительно погрузится в изучение этой искусственно созданной человеческой муравьиной фермы — у неё есть все шансы превзойти западные сериалы, с которыми мы ее сравнили.

Фото: Кадр из сериала «Резервация», «Под куполом», «Извне»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
