Новый демон и поселенцы: дата выхода 4-го сезона «Извне» — если ждали в 2025-м, то у нас плохие новости

И да, нам раскроют историю человека в желтом.

В канадской Новой Шотландии уже стартовали съёмки четвёртого сезона мистического хоррор-сериала «Извне» (From), который выходит на стриминге MGM+. Собрали все инсайды со съемочной площадки, изучили форумы поклонников сериала и делимся с вами новостями о проекте.

Новые поселенцы

К актёрскому составу проекта присоединилась Джулия Дойл («Астрид и Лилли спасают мир»). В новом сезоне она сыграет Софию — ранимую и ищущую защиты дочь пастора. Появление героини обещает раскрыть новые тайны городка.

К слову, появление героини связанной с одним из пленников Фромвилля подчеркивает, что все его обитатели связаны между собой. Существует теория, что в город-ловушку попадают только реинкарнации его прошлых жителей, заключивших сделку с дьяволом.

О чём сериал

Сериал создан Джоном Гриффином и рассказывает о загадочном городке, визит в который превращается в кошмар для каждого, кто случайно оказался там. Это — настоящая ловушка: выбраться за пределы невозможно, попытки уйти в лес лишь приводят героев в еще более пугающие локации.

По ночам ситуация становится ещё опаснее — из леса выходят жуткие монстры, и спастись от них можно только с помощью таинственного талисмана. Именно эта мрачная атмосфера, сочетание хоррора и фантастики сделали «Извне» одним из самых обсуждаемых жанровых сериалов последних лет.

Дата выхода и интриги четвертого сезона

В финале третьего сезона зрителям показали ещё одну, куда более страшную угрозу, нависающую над городком — загадочного человека в желтом. Создатели намекают, что в новом сезоне ставки вырастут, а тайна места начнёт раскрываться благодаря героям, вспомнившим прошлые жизни.

Режиссёром снова выступит Джек Бендер, известный по «Остаться в живых» и «Мгле», а шоураннером останется Джефф Пинкнер, а значит мрачная атмосфера сериала сохранится.

Съёмки продлятся до ноября 2025 года, а премьера четвёртого сезона «Извне» запланирована на март 2026-го. Ох уж эти дети: до 4 сезона «Извне» — не меньше года, но этот новый сериал по Кингу уже назвали его идеальной заменой.