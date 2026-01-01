Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Извне
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Извне
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Основные места съемок сериала Извне
Галифакс, Новая Шотландия, Канада
Канада
Где снимали известные сцены
1x04: Дуплистое дерево в лесу / 1x05: Могила в лесу рядом со скалой / 1x06: Подъём на дерево
Провинциальный парк Оукфилд, Новая Шотландия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
основная съемочная площадка / декорации города
Северный Бивер-Банк, Новая Шотландия, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом колонии
Колони Хаус, 451 Феннерти Кресцент, Бивер-Банк, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Закусочная
Дайнер, 246 Бернетт-драйв, Бивер-Бэнк, Канада
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Извне
14 июня 2021 - 15 октября 2021
18 июля 2022 - 6 декабря 2022
11 декабря 2023 - 14 мая 2024
23 июня 2025 - 17 ноября 2025
В «Девчатах» об этом ни разу не говорили: вот кем работала карьеристка «мама Вера»
Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5
Про его Казанову забудете сразу: всего одна роль Хабарова затмит любого любимчика дам из сериалов
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
Диктатура, чума и дьявол: эти 4 советских сказки зря показывали детям – в 2026 году они пугают даже взрослых
В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут
«Плагиат имел место быть»: худший момент финала «Первого отдела 5» «слизали» с западной комедии нулевых — зрители глазам не верят
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
Его талант, его душевный жар заслужили скромный… тест: угадаете хотя бы 3/5 фильмов с Мироновым по одной строчке из песни?
Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»
«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667