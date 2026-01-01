Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Извне Места съёмок

Места и даты съемок сериала Извне

Основные места съемок сериала Извне

  • Галифакс, Новая Шотландия, Канада
  • Канада

Где снимали известные сцены

1x04: Дуплистое дерево в лесу / 1x05: Могила в лесу рядом со скалой / 1x06: Подъём на дерево
Провинциальный парк Оукфилд, Новая Шотландия, Канада
основная съемочная площадка / декорации города
Северный Бивер-Банк, Новая Шотландия, Канада
Дом колонии
Колони Хаус, 451 Феннерти Кресцент, Бивер-Банк, Канада
Закусочная
Дайнер, 246 Бернетт-драйв, Бивер-Бэнк, Канада
Даты съемок сериала Извне

  • 14 июня 2021 - 15 октября 2021
  • 18 июля 2022 - 6 декабря 2022
  • 11 декабря 2023 - 14 мая 2024
  • 23 июня 2025 - 17 ноября 2025
