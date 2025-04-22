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Андор 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Андор
Киноафиша Сериалы Андор Сезоны Сезон 2

Andor
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Андор»

Во 2 сезоне сериала «Андор» продолжаются приключения Кассиана Андора в период формирования Сопротивления. Жизнь легендарного грабителя полна опасностей и испытаний. Кассиан из простого преступника смог перевоплотиться в идейного борца с Империей. Действие происходит во времена формирования Альянса повстанцев. Объединение выдающихся личностей решает сразиться с представителями Галактической Империи. В их ряды вступает и Кассиан, который переосмыслил свое бытие и встал на революционный путь. Сопротивление смогло сформироваться, несмотря на тоталитарный гнет Императора.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 12 голосов
8.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Андор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Год спустя One Year Later
Сезон 2 Серия 1
22 апреля 2025
Сагрона Теема Sagrona Teema
Сезон 2 Серия 2
22 апреля 2025
Урожай Harvest
Сезон 2 Серия 3
22 апреля 2025
Вы когда-нибудь были в Гормане? Ever Been to Ghorman?
Сезон 2 Серия 4
29 апреля 2025
У меня везде есть друзья I Have Friends Everywhere
Сезон 2 Серия 5
29 апреля 2025
Праздничный вечер What a Festive Evening
Сезон 2 Серия 6
29 апреля 2025
Посланник Messenger
Сезон 2 Серия 7
6 мая 2025
Кто ты? Who Are You?
Сезон 2 Серия 8
6 мая 2025
Добро пожаловать в Восстание Welcome to the Rebellion
Сезон 2 Серия 9
6 мая 2025
Лидер должен вести за собой A Leader Must Lead
Сезон 2 Серия 10
13 мая 2025
Бикс Bix
Сезон 2 Серия 11
13 мая 2025
Изгой-ноль Rogue Zero
Сезон 2 Серия 12
13 мая 2025
График выхода всех сериалов
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