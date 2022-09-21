«Андор»: Рецензия Киноафиши

Очередная часть космической саги с чудесно лаконичным названием «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» (2016) была, пожалуй, принята критиками и поклонниками теплее прочих эпизодов «диснеевской эпохи», хоть и являлась по сути филлером, заполняющим пространство между эпизодами и объясняющим, как вышло, что инженеры Звезды Смерти сконструировали ее столь неудачно, что подросток с Татуина смог уничтожить ее со второго выстрела. В пользу «Изгоя» говорила его относительная новизна. Во-первых, у саги появились абсолютно новые герои. Во-вторых, они были не очередными джедаями и ситхами, исследующими пути Силы и размахивающими световыми мечами, а самыми обычными воришками и шпионами.

Успех «Изгоя», вероятно, внушил «Диснею» идею того, что о шпионе повстанцев Кассиане Андоре — одном из героев фильма — стоит снять отдельный сериал. Хотя успех затеи, надо сказать, казался маловероятным с самого начала. Кассиан был персонажем далеко не самым ярким, а его арка, с одной стороны, выглядела предсказуемой, с другой — неубедительной (законченный циник и прагматик, он довольно неожиданно превратился в сентиментального юношу с комплексом героя).

К сожалению, три вышедших эпизода нисколько эти опасения не рассеяли. По крайней мере, пока. Кассиан не столь решительный, но все столь же невзрачный персонаж. Он еще далек от идеи присоединиться к повстанческому движению (отчасти потому, что оно только начало оформляться) и промышляет кражей ценных запчастей с имперских складов и кораблей, которые на черном рынке сбывает девушка с типичным для «Звездных войн» именем Бикс Балин (Адриа Архона).

Андор

Не внушают оптимизма и флешбэки в его прошлое. Разумеется, Кассиан стал жертвой Империи, разрабатывавшей на его родной планете шахты и сделавшей ее непригодной для жизни. Да, это очень в антиколониальном духе, присущем «Звездным войнам», оригинальные эпизоды которой выходили еще во время войны во Вьетнаме, но нечто подобное мы видели уже слишком много раз (совсем недавно в «Мандалорце»). С прошлым связана и вероятная цель Кассиана на сезон — найти свою сестру. В ее поисках он оказывается на управляемой корпорацией планете Морлане, где после стычки с местными «опричниками», окончившейся их бесславной кончиной, оказывается в розыске. Это вынуждает его бежать с родной планеты и сводит его с рекрутом повстанцев Лютеном Раэлем (Стеллан Скарсгард).

В «Андоре» привлекает натурализм, в первую очередь визуальный — тенденция, взявшая начало как раз в «Изгое». Феррикс, планета, на которой обитает Кассиан, — это обитель суровых и немногословных сборщиков технического мусора — серая и невзрачная. То же касается и героев сериала — основных и второстепенных, протагонистов и антагонистов. Из их числа выделяются разве что подельница Бикс, приемная мама Кассиана Маарва (Фиона Шоу) и эмпатичный дроид-погрузчик B2EMO. Диснеевские герои за некоторым исключением отличны своей бесхарактерностью и невнятностью, и приземленный Андор выглядит еще одним подобным персонажем. Не в последнюю очередь «благодаря» Диего Луне, внутренний актерский объем которого выглядит еще меньше, чем внешний. Проще говоря, ему просто не хватает харизмы, чтобы сделать немногословного героя интересным.

Андор

В общем, «Андор» не слишком похож на типичные для эпохи «Диснея» «Звездные войны» (отсылки, которые можно в нем найти, отсылают к другим сай-фаям), но и чего-то запоминающегося — например героя, тональности или истории — в нем пока нет. Как нет в нем экспериментов, полем для которых стали сериалы. Рекомендуется к просмотру всем, кто не растерял надежду.