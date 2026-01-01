Награды и номинации «Андор»

Золотой глобус 2026 Золотой глобус 2026
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Special, Visual & Graphic Effects
Номинант
 Editing, Fiction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Лучший герой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026 Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
