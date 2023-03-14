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Киноафиша Новости Сериал «Лимитчицы»: сюжет, актерский состав, отзывы

Сериал «Лимитчицы»: сюжет, актерский состав, отзывы

14 марта 2023 14:14
Сериал «Лимитчицы»: сюжет, актерский состав, отзывы

Зрители приняли романтическое шоу неоднозначно.

10 марта на телеканале «Россия 1» завершился выход первого сезона мелодраматического сериала «Лимитчицы».

Главные роли в сериале сыграли Валерия Федорович («Молодой человек»), Маруся Климова («Любовь в жаркие недели»), Надежда Лумпова («Алиса не может ждать»), Алексей Демидов («Летчик») и Михаил Евланов («Убежище»).

Действие разворачивается в первой половине 1970-х в СССР. По всей стране открываются новые предприятия легкой промышленности, куда устремляются работать амбициозные молодые ребята. Главные героини — подруги Маша (Федорович), Нина (Климова) и Зоя (Лумпова), переехавшие из деревни в город. Они вместе устраиваются на ткацкую фабрику и ненароком влюбляются в одного и того же мужчину, симпатичного рабочего Ивана (Демидов). Но стать его избранницей может только одна из них.

Режиссером сериала выступила Ольга Доброва-Куликова, наиболее известная по шоу «За счастьем» и «Другие».

Аудитория отнеслась к проекту достаточно неоднозначно. Часть зрителей все же смогла с удовольствием посмотреть сериал о любви во времена позднего СССР, а другая сочла «Лимитчиц» совершенно проходным шоу без каких-либо ярких особенностей, которые бы могли выделить его на фоне десятков конкурентов. Многие зрители отмечают скудность истории, которая является «переливанием из пустого в порожнее», а также «затертое до дыр» амплуа героя-любовника Демидова. Средняя зрительская оценка сериала на «Кинопоиске» на данный момент составляет 6.7 баллов.

Фото: Канал «Россия-1»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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