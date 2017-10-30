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Постер сериала Дом фарфора
Постер сериала Дом фарфора
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Дом фарфора

Дом фарфора (2017 - 2017)

Dom farfora 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Белгород, 1982 год. Катя Королева, главная героиня сериала, попала в скверную ситуацию: против нее сфабриковали дело, и теперь ей может грозить тюрьма. Катя не придумывает ничего лучше побега. Она оставляет родной город и спешит в Москву. В столице Катя вытягивает счастливый билет: ей удается устроиться на работу в известный на весь Советский Союз магазин «Дом фарфора». Конечно, никто из сотрудников универмага не подозревает, что за его директором, Семеном Гроссманом, ведется слежка КГБ в лице генерала Валерия Лужина. По странному стечению обстоятельств Катя и Лужин влюбляются в друга с первого взгляда…

В ролях
В ролях
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Никита Волков
Никита Волков
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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4.1 IMDb
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Сезоны
Дом фарфора - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
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