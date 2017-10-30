Белгород, 1982 год. Катя Королева, главная героиня сериала, попала в скверную ситуацию: против нее сфабриковали дело, и теперь ей может грозить тюрьма. Катя не придумывает ничего лучше побега. Она оставляет родной город и спешит в Москву. В столице Катя вытягивает счастливый билет: ей удается устроиться на работу в известный на весь Советский Союз магазин «Дом фарфора». Конечно, никто из сотрудников универмага не подозревает, что за его директором, Семеном Гроссманом, ведется слежка КГБ в лице генерала Валерия Лужина. По странному стечению обстоятельств Катя и Лужин влюбляются в друга с первого взгляда…