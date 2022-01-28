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С холода 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С холода
Киноафиша Сериалы С холода Сезоны Сезон 1

In from the Cold 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «С холода»

В 1 сезоне сериала «С холода» главная героиня Дженни Мартин раньше работала в России в качестве информатора. Она принимала участие в засекреченном биоинженерном проекте КГБ по созданию агентов с суперспособностями. После того как Дженни отошла от дел, переехала в Соединенные Штаты и занялась воспитанием ребенка, прошлое внезапно дало о себе знать. Отправившись с дочерью на каникулы в Европу, бывшая шпионка получила неожиданный приказ от представителей ЦРУ. Человек, который обладает такими же навыками, как и Дженни, совершает массовые убийства в США. Остановить его может только она.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала С холода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что горит? What Is Burning?
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Невеста The Bride
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Вдова The Widow
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Семья The Family
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Старый друг An Old Friend
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Маленькая птица Little Bird
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
Гидеон Gideon
Сезон 1 Серия 7
28 января 2022
Родина Motherland
Сезон 1 Серия 8
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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