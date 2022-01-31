«С холода»: Рецензия Киноафиши

Семейство Франклин — молодая девушка Бекки (Лидия Флеминг) и ее мать Дженни (Маргарита Левиева) — отправляются из Соединенных Штатов в Мадрид, столицу Испании. В Европе должен проходить чемпионат по фигурному катанию, Бекки долго готовилась к выступлению на нем. Отношения матери и дочери кажутся не слишком ладными: вроде бы дружные, обе женщины явно чего-то не договаривают друг другу.

Отправившуюся в магазин Дженни похищает отряд ЦРУ во главе с Чонси (Силлиан О’Салливан). Внезапно раскрывается прошлое героини; оказывается, она – русская шпионка Аня! Некогда известная как «Шепот», девушка была лучшим разведчиком в России 90-х. Но позднее начала жизнь с чистого листа, обретя новую личность. Однако ЦРУ не дремлет и оперативно вербует агента, который, казалось бы, давно отошел от дел. В Мадриде произошло несколько загадочных убийств, разобраться в которых теперь должна Дженни.

«С холода» — шпионский триллер с элементами драмы, где соединилось несовместимое. С одной стороны, радикальные испанские экстремисты, готовые свергнуть власть. С другой – коварные антагонисты с русскими корнями, мечтающие развязать Третью мировую войну. Где-то посередине между ними несчастная мать-одиночка Дженни Франклин, она же супершпионка Аня «Шепот». Благодаря мышечной памяти и навыкам, которые, как известно, не пропьешь (более чем актуальный для сериала глагол: пьют здесь почти в каждой серии), ей предстоит оказаться на передовой масштабной и, естественно, «невыполнимой» миссии.

С холода

Чтобы снимать и выпускать в 2022 году сериал про нелегкую судьбу русских шпионок, обосновавшихся вдали от Родины, что их вскормила, нужно обладать по-настоящему закаленным характером. Еще, конечно, иметь талант, чтобы дать миру, переполненному контентом (в том числе про шпионов) что-то действительно необычное и новаторское. У сценариста и шоураннера «С холода» Адама Гласса («Сверхъестественное», «Детектив Раш»), казалось, было все необходимое, чтобы сделать это. Но что-то сильно пошло не так — уже в первом эпизоде несчастную мать-одиночку превратили в мутанта.

Нет, это не «Люди Икс», а все еще приземленный сериал о людях, работающих под грифом «секретно». Дженни Франклин в результате одной из миссий юношества (ее покажут ближе к концу) становится биологическим оружием — единственным в своем роде человеком-перевертышем, который может менять обличие и сливаться с окружающим пространством аки хамелеон. Конечно, такой ценный «актив» (Дженни буквально так и называют, чтобы не оскорбить; дивный толерантный мир) приковывает внимание самых разных сил как в Америке, так и за ее пределами.

Внешне «С холода» так и тянет сравнить с «Красным воробьем» или «Черной Вдовой» — максимально близкими проектами как эстетически, так и содержательно. Снова коварная русская разведка воспитывает юную девочку (молодую версию главной героини играет Стася Милославская) без рода и имени в интересах России. Ее начальница Светлана Петрова (в исполнении блистательной Алены Хмельницкой; роль небольшая, но крайне фактурная) прямо проговаривает тезис о торжестве общественного в лице Родины и нивелировании личного.

С холода

События ловко маневрируют между настоящим и прошлым. В современности героиня Маргариты Левиевой пытается «убить двух зайцев» — наладить отношения с дочерью-подростком и выйти сухой из «воды», в которую ее снова и снова погружают коварные американские спецслужбы. В прошлом юная и еще не закаленная цинизмом советской разведки Аня сталкивается с нарушением протокола (девушка влюбляется в свою цель) и коварством начальницы. Персонаж Хмельницкой, заменяющий агенту и отца и мать одновременно, решается на крайние меры без всякого предупреждения.

Примечательно, что почти для всех русских шпионок подобрали российских актрис либо актеров-эмигрантов. Не забывать свои корни — важная линия проекта, о чем говорит и мультиязычность, торжествующая в кадре. Герои говорят преимущественно на трех языках, причем в одной и той же сцене могут переходить с русского на английский, а с английского на испанский (дело происходит в Мадриде, задействованы испанские террористы).

Как и во многих американских проектах, авторы которых берутся исследовать бессмысленный и беспощадный русский мир, «С холода» не может похвастаться какой-либо уникальностью и неординарным подходом. По сути, перед нами копия, снятая с копии, снятая с еще одной копии — изображение едва различимо, то и дело просвечивают «белые пятна» истории. Конечно, все не то, чем кажется; бесконечная вереница предсказуемых «обманок» выжигает из сценария последние остатки здравого смысла.

С холода

Тем не менее линия эксплуатации женской телесности и сексуальности, которую поднимают многие шпионские проекты — от «Красного воробья» до «Черной Вдовы» — присутствует и в сериале Адама Гласса. Дженни Франклин, «порабощенная» мужским отрядом из ЦРУ, не стесняется высмеять дизайн ее костюма, подчеркивающего грудь. Ее дочь без смущения может заявить родной матери о проблемах по «женской части». За ширмой многочисленных шпионских разборок главная героиня пытается стать всем и каждому хорошей — матерью, другом, агентом, соратницей. Идиллическое стремление, которое, естественно, не приведет ни к чему хорошему.

Конечно, эстетика и внутреннее наполнение проекта сильно запоздали с выходом к массовому зрителю. Разбираться с врагами внутри системы, которые желают развязать мировую войну из-за обиды N-летней давности — это же so boring, so predictable. Мы уже сотню раз это проходили, начиная с франшизы про Бонда и Борна и заканчивая «Солтом» и «Люси». По факту «С холода» — поверхностное, вторичное аудиовизуальное произведение, которое пытается удивить «неожиданным» синтезом шпионского триллера и супергеройского боевика. На деле получается специальный эпизод «Ее звали Никита», который спустя N-цать лет создал не Джоэль Сарноу, а Владимир Мирзоев — автор бессмертного шпионского хита с эротическим подтекстом «Ее звали Муму».