Список смертников
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получит второй сезон, а также приквел
Предыстория будет посвящена герою Тейлора Китча.
2 февраля 2023 12:08
Дети Голливуда: Как выглядят сыновья актеров, которые покорили весь мир
Делон-младший покоряет мир моды, сын агента 007 мечтает о политической карьере, а Патрик Шварценеггер снимается в кино.
25 сентября 2022 12:00
Крис Пратт договаривается о съемках во втором сезоне сериала «Список смертников»
У звезды есть определенные условия.
29 августа 2022 11:53
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
25 июля 2022 07:28
О чем новый сериал «Список смертников» и стоит ли его смотреть?
Боевик с Крисом Праттом о морпехе, раскрывающем корпоративные заговоры.
1 июля 2022 15:00
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
27 июня 2022 19:35
Кто подставил Криса Пратта: вышел трейлер многосерийного боевика «Список смертников»
Актер сыграл офицера ВМС, который мстит тем, кто погубил его отряд.
9 июня 2022 13:28
Триллер-сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получил дату премьеры на Amazon Prime Video
Над проектом работал режиссер «Великого уравнителя».
18 февраля 2022 10:03
