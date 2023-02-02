Сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получит второй сезон, а также приквел

У многосерийного боевика с Крисом Праттом «Список смертников» все-таки будет второй сезон. Согласно информации авторитетного портала Variety, стриминговый сервис Amazon Prime Video продлил остросюжетный сериал со звездой «Стражей Галактики». Помимо прямого сиквела, планируется расширение вселенной еще в одном направлении — в разработке находится сериал-приквел о герое Тейлора Китча.

Представители Amazon пока никак не комментируют ситуацию, но переговоры насчет продолжения велись еще с лета прошлого года. Тогда писатель Джек Карр, на произведениях которого основан сериал, намекал, что в потенциальном втором сезоне будет восемь серий по мотивам его книги «Верующий в правду» (True Believer).

Что касается спин-оффа о морпехе Бене Эдвардсе, то в нем расскажут о переходе героя в ЦРУ. Исполнительными продюсерами нового шоу выступают Пратт, Карр, Антуан Фукуа и Дэвид ДиДжилио, который также будет задействован как шоураннер.

Сюжет оригинального сериала вращается вокруг смертельного больного военного Джеймса Ризе (Пратт), чей отряд и семью убивают в результате заговора. Когда персонаж осознает ситуацию, он постепенно составляет список, в который включает всех, кому он жестоко отомстит. Помогают ему его приятель (Китч) и упорная журналистка (Констанс Ву).