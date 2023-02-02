Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получит второй сезон, а также приквел

Сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получит второй сезон, а также приквел

2 февраля 2023 12:08
Сериал «Список смертников» с Крисом Праттом получит второй сезон, а также приквел

Предыстория будет посвящена герою Тейлора Китча.

У многосерийного боевика с Крисом Праттом «Список смертников» все-таки будет второй сезон. Согласно информации авторитетного портала Variety, стриминговый сервис Amazon Prime Video продлил остросюжетный сериал со звездой «Стражей Галактики». Помимо прямого сиквела, планируется расширение вселенной еще в одном направлении — в разработке находится сериал-приквел о герое Тейлора Китча.

Представители Amazon пока никак не комментируют ситуацию, но переговоры насчет продолжения велись еще с лета прошлого года. Тогда писатель Джек Карр, на произведениях которого основан сериал, намекал, что в потенциальном втором сезоне будет восемь серий по мотивам его книги «Верующий в правду» (True Believer).

Что касается спин-оффа о морпехе Бене Эдвардсе, то в нем расскажут о переходе героя в ЦРУ. Исполнительными продюсерами нового шоу выступают Пратт, Карр, Антуан Фукуа и Дэвид ДиДжилио, который также будет задействован как шоураннер.

Сюжет оригинального сериала вращается вокруг смертельного больного военного Джеймса Ризе (Пратт), чей отряд и семью убивают в результате заговора. Когда персонаж осознает ситуацию, он постепенно составляет список, в который включает всех, кому он жестоко отомстит. Помогают ему его приятель (Китч) и упорная журналистка (Констанс Ву).

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь 8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь Читать далее 31 января 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Читать далее 1 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера Читать далее 31 января 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Читать далее 1 февраля 2023
Related video