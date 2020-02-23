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Пробуждение любви 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пробуждение любви
Киноафиша Сериалы Пробуждение любви Сезоны Сезон 1

Пробудження кохання 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пробуждение любви»

В 1 сезоне сериала «Пробуждение любви» Алене приходится уехать из родного города вместе с семьей и бросить своего возлюбленного Николая. Девушка серьезно больна, и достойное лечение она может получить только в столице. Масла в огонь подливает соперница Марина, которая только и ждет возможности увести Колю. В итоге пара расстается. По прошествии десяти лет Алена возвращается в город со своим новым супругом, а Николай давно женат на Марине. Но смогут ли они устоять перед вновь ожившей первой любовью?

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Список серий 1-го сезона сериала «Пробуждение любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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