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Киноафиша Сериалы Криминальный доктор Сезоны Сезон 1 Серия 3

Криминальный доктор 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 11 октября 2021
Сезон 1 / Серия 2 11 октября 2021
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2021
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2021
Сезон 1 / Серия 5 13 октября 2021
Сезон 1 / Серия 6 13 октября 2021
Сезон 1 / Серия 7 14 октября 2021
Сезон 1 / Серия 8 14 октября 2021
Сезон 1 / Серия 9 15 октября 2021
Сезон 1 / Серия 10 15 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Криминальный доктор» главный герой пытается спасти раненых бандитов, но одного из своих людей Лобов застреливает у него на глазах. Смирнов обращается в полицию, но понимает, что теперь и там никому нельзя доверять.

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