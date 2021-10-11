Криминальный доктор 1 сезон 3 серия смотреть онлайн
мало голосовОцените
0 голосов
Сезон 1 / Серия 111 октября 2021
Сезон 1 / Серия 211 октября 2021
Сезон 1 / Серия 312 октября 2021
Сезон 1 / Серия 412 октября 2021
Сезон 1 / Серия 513 октября 2021
Сезон 1 / Серия 613 октября 2021
Сезон 1 / Серия 714 октября 2021
Сезон 1 / Серия 814 октября 2021
Сезон 1 / Серия 915 октября 2021
Сезон 1 / Серия 1015 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Криминальный доктор» главный герой пытается спасти раненых бандитов, но одного из своих людей Лобов застреливает у него на глазах. Смирнов обращается в полицию, но понимает, что теперь и там никому нельзя доверять.
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»
Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail