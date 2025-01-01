«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ

Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»

Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой

Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы

Женщины ставят 7.7, мужчины «смотрят залпом»: эта комедийная драма – фаворит 2025-го, а еще со звездой скандального «Мастера и Маргариты»

«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)

Не показывайте рецепт Маше — налопается до икоты: пирог из «Маши и Медведя» занимает 10 минут — и это точно круче покупного печенья

9 лет назад Netflix выдал один из лучших Sci-Fi 2010-х, и закрыл его на 2-м сезоне – зрители этого не простили (даже объявляли голодовку)

«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно

Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили