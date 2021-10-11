Криминальный доктор 1 сезон 10 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 111 октября 2021
Сезон 1 / Серия 211 октября 2021
Сезон 1 / Серия 312 октября 2021
Сезон 1 / Серия 412 октября 2021
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Сезон 1 / Серия 613 октября 2021
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Сезон 1 / Серия 814 октября 2021
Сезон 1 / Серия 915 октября 2021
Сезон 1 / Серия 1015 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 10 серии сериала «Криминальный доктор» Смирнов находит медицинские документы и понимает, что сыну Морозова подменили диагноз. Тем временем выясняется, что супруга Ганецкого лежит в психиатрической клинике. Денис привозит Леру к Морозову.
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