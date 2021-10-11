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Киноафиша Сериалы Криминальный доктор Сезоны Сезон 1 Серия 5

Криминальный доктор 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 11 октября 2021
Сезон 1 / Серия 2 11 октября 2021
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2021
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2021
Сезон 1 / Серия 5 13 октября 2021
Сезон 1 / Серия 6 13 октября 2021
Сезон 1 / Серия 7 14 октября 2021
Сезон 1 / Серия 8 14 октября 2021
Сезон 1 / Серия 9 15 октября 2021
Сезон 1 / Серия 10 15 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Криминальный доктор» Денис оказывается на допросе в порту в руках Лобова. Тем временем водитель пытается взять заложников на проходной порта, и Денису удается его остановить. Лобов решает нанять парня к себе на работу.

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