Криминальный доктор 1 сезон 5 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 111 октября 2021
Сезон 1 / Серия 211 октября 2021
Сезон 1 / Серия 312 октября 2021
Сезон 1 / Серия 412 октября 2021
Сезон 1 / Серия 513 октября 2021
Сезон 1 / Серия 613 октября 2021
Сезон 1 / Серия 714 октября 2021
Сезон 1 / Серия 814 октября 2021
Сезон 1 / Серия 915 октября 2021
Сезон 1 / Серия 1015 октября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Криминальный доктор» Денис оказывается на допросе в порту в руках Лобова. Тем временем водитель пытается взять заложников на проходной порта, и Денису удается его остановить. Лобов решает нанять парня к себе на работу.
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