Любовь и смерть
Новости
Новости о сериале «Любовь и смерть»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Любовь и смерть»
Вся информация о сериале
«Наследники», «Одни из нас», Дженна Ортега: объявлены номинанты на «Эмми» 2023
Церемония вручения самой престижной телевизионной премии мира пройдет в сентябре.
Написать
13 июля 2023 10:32
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях
Сериал о домохозяйке, из ревности зарубившей лучшую подругу, история о поимке опасного советского маньяка и фильм о мужчине, создавшем крупнейшую интернет-площадку по сбыту нелегальных товаров.
Написать
29 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.
Написать
28 апреля 2023 15:00
Элизабет Олсен заводит роман с Джесси Племонсом в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»
В основу легла реальная история о домохозяйке-убийце.
Написать
24 марта 2023 12:15
Элизабет Олсен перевоплощается в домохозяйку-убийцу в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»
Премьера психологического триллера, основанного на реальной истории, состоится в конце апреля.
Написать
17 февраля 2023 11:12
«Наследники», «Одни из нас» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих предстоящих новинок
В ролике нашлось место как уже знакомым проектам сервиса, так и ранее неизвестным новинкам.
Написать
18 октября 2022 13:28
HBO показал первые отрывки из сериала «Одни из нас»
В сборном ролике показали план на телесезон 2022-2023.
Написать
22 августа 2022 11:25
