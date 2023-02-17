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Киноафиша Новости Элизабет Олсен перевоплощается в домохозяйку-убийцу в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»

Элизабет Олсен перевоплощается в домохозяйку-убийцу в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»

17 февраля 2023 11:12
Элизабет Олсен перевоплощается в домохозяйку-убийцу в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»

Премьера психологического триллера, основанного на реальной истории, состоится в конце апреля.

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер мини-сериала «Любовь и смерть». Главные роли в психологическом триллере сыграли Элизабет Олсен («Ветренная река»), Джесси Племонс («Власть пса»), Лили Рэйб («Власть»), Патрик Фьюджит («Исчезнувшая») и Кристен Риттер («Большие глаза»).

Действие разворачивается в 1980 году. Сериал основан на реальных событиях и повествует о супругах Кэнди (Олсен) и Пэте (Фьюджит) Монтгомери, а также о Бетти (Рэйб) и Аллане (Племонс) Гор. Они ведут размеренный образ жизни в маленьком техасском городке и регулярно посещают церковь, пока однажды супружеская измена не ломает их судьбы.

В реальности Кэнди Монтгомери начала изменять своему мужу с Алланом Гором после того, как подружилась с его женой Бетти, посещавшей ту же церковь, что и она. Их роман оставался в секрете до тех пор, пока 13 июня 1980 полиция не нашла труп Бетти. Убийца ударил ее топором 41 раз. Главной обвиняемой по делу вскоре стала Кэнди, которая созналась в содеянном. Однако она настояла на том, что ее действия были обоснованы самообороной, так как Бетти первой попыталась убить ее, узнав об изменах Аллана. Женщина смогла пройти тест на полиграфе и вскоре была оправдана.

Создателем сериала выступает Дэвид Э. Келли, наиболее известный по своей работе над такими популярными сериалами, как «Большая маленькая ложь», «Девять совсем незнакомых людей» и «Линкольн для адвоката».

Премьера «Любви и смерти» состоится 27 апреля. Новые эпизоды шоу будут выходить еженедельно до 25 мая.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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