Элизабет Олсен заводит роман с Джесси Племонсом в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»

Потоковый сервис HBO Max выпустил полноценный трейлер шестисерийной криминальной драмы «Любовь и смерть». В шоу с Элизабет Олсен и Джесси Племонсом в главных ролях дана новая интерпретация реальной истории о жестоком бытовом убийстве. Ранее на эту же тему вышел мини-сериал Hulu «Кэнди» с Джессикой Бил.

Действие развернется в 1980 году в техасском пригороде, где проживают в основном счастливые и доверчивые люди, никогда не пропускающие воскресную службу. Но данная идиллия лишь ширма для порочной связи и ужасающих секретов. Главная героиня — образцовая домохозяйка Кэнди Монтгомери (Олсен), которая заводит тайный роман с Алланом Гором (Племонс), мужем своей подруги Бетти (Лили Рэйб). Интрижка на стороне в итоге приводит к трагедии. Кэнди берет в руки топор и совершает хладнокровное убийство.

В основу серила легли статьи из газеты Texas Monthly, по которым Джим Аткинсон и Джо Боб Бриггс написали книгу. Шоураннером выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Отыграть назад»), а вместе с ним в команду исполнительных продюсеров вошла Николь Кидман. Постановкой серий занималась Лесли Линка Глаттер («Родина»). В остальной актерский состав вошли Патрик Фьюджит, Кристен Риттер, Кейр Гилкрист, Элизабет Марвел, Том Пелфри, Брайан Д’Арси Джеймс и Маккензи Эстин.

«Любовь и смерть» стартует на стриминге 27 апреля.