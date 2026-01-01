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Энвер Гьокай
Enver Gjokaj
Киноафиша
Персоны
Энвер Гьокай
Энвер Гьокай
Enver Gjokaj
Дата рождения
12 февраля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.0
Обмани меня
(2009)
7.7
Кукольный дом
(2009)
Фильмография Энвер Гьокай
6.1
Вторжение
драма, фантастика
2021, США
6.8
Морская полиция: Гавайи
драма, боевик, криминал
2021, США
6
Найди меня, если сможешь
Come and Find Me
драма
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Агент Картер
боевик, приключения, фантастика
2015, США
5.7
Жажда любви
Lust for Love
комедия, мелодрама
2014, США
Смотреть трейлер
7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика
2013, США
7.5
Ведьмы Ист-Энда
драма, фэнтези, мелодрама
2013, США
7.4
Вегас
драма
2012, США
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Новости о Энвер Гьокай
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