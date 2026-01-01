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Энвер Гьокай Enver Gjokaj
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Энвер Гьокай

Enver Gjokaj

Дата рождения
12 февраля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Популярные фильмы

В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Обмани меня 8.0
Обмани меня (2009)
Кукольный дом 7.7
Кукольный дом (2009)

Фильмография Энвер Гьокай

Вторжение 6.1
Вторжение
драма, фантастика 2021, США
Морская полиция: Гавайи 6.8
Морская полиция: Гавайи
драма, боевик, криминал 2021, США
Найди меня, если сможешь 6
Найди меня, если сможешь Come and Find Me
драма 2016, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Агент Картер 7.4
Агент Картер
боевик, приключения, фантастика 2015, США
Жажда любви 5.7
Жажда любви Lust for Love
комедия, мелодрама 2014, США
Смотреть трейлер
Агенты «Щ.И.Т.» 7.6
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика 2013, США
Ведьмы Ист-Энда 7.5
Ведьмы Ист-Энда
драма, фэнтези, мелодрама 2013, США
Вегас 7.4
Вегас
драма 2012, США
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Новости о Энвер Гьокай
Агенты ЩИТ отправляются в 1930-е в новом отрывке из седьмого сезона
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