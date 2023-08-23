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Вторжение 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Вторжение
Киноафиша Сериалы Вторжение Сезоны Сезон 2

Invasion 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вторжение»

Во 2 сезоне сериала «Вторжение» события разворачиваются в современном мире. Действие происходит сразу на разных континентах в тот период времени, когда представители инопланетной расы вторгаются на планету Земля. Налет пришельцев демонстрируется с разных ракурсов. Жители Земли из разных уголков наблюдают за происходящим. Кому-то очень страшно, и они любыми силами хотят справиться с катастрофой. Другие влекомы любопытством. Им интересно узнать как можно больше о космических существах, которые вторглись на их территорию. Однако всех героев, пожалуй, объединяет одно желание - выжить.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Вторжение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Что-то изменилось Something's Changed
Сезон 2 Серия 1
23 августа 2023
В погоне за призраками Chasing Ghosts
Сезон 2 Серия 2
30 августа 2023
Фейерверк Fireworks
Сезон 2 Серия 3
6 сентября 2023
Тоннель The Tunnel
Сезон 2 Серия 4
13 сентября 2023
Голос с другой стороны A Voice From the Other Side
Сезон 2 Серия 5
20 сентября 2023
Болевые точки Pressure Points
Сезон 2 Серия 6
27 сентября 2023
Вниз по кроличьей норе Down the Rabbit Hole
Сезон 2 Серия 7
4 октября 2023
Космический океан Cosmic Ocean
Сезон 2 Серия 8
11 октября 2023
Прорыв Breakthrough
Сезон 2 Серия 9
18 октября 2023
Старые друзья, новые рубежи Old Friends, New Frontiers
Сезон 2 Серия 10
25 октября 2023
График выхода всех сериалов
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