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Просто запредельно 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Просто запредельно
Киноафиша Сериалы Просто запредельно Сезоны Сезон 1

Just Beyond
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Просто запредельно»

В 1 сезоне сериала «Just Beyond» оказывается, за пределами известной людям вселенной существует совершенно другая. Здесь тайные страхи и самые невероятные фантазии воплощаются в реальность. Это мир, где можно встретить настоящую ведьму, столкнуться с призраком, а также познакомиться с инопланетянином. Сериал-антология содержит восемь отдельных историй, где каждого персонажа ждет невероятное приключение. Отправившись в путешествие, они столкнутся с неожиданными поворотами, чтобы по-настоящему узнать себя.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Просто запредельно График выхода всех сериалов
Сезон 1
Оставьте детей в покое Leave Them Kids Alone
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2021
Parents Are From Mars, Kids Are From Venus
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2021
Какая ведьма Which Witch
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2021
Мой монстр My Monster
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2021
Нефильтрованный Unfiltered
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2021
Да, у нас есть призраки We've Got Spirits, Yes We Do
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2021
Постоять за себя Standing Up for Yourself
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2021
Домик на дереве The Treehouse
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2021
График выхода всех сериалов
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