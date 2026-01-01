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Награды и номинации «Разделение»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2026 Золотой глобус 2026
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая женская роль на ТВ (драма)
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
 Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая драма
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Main Title Design
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Director, Fiction
Номинант
 International
Номинант
 Photography & Lighting, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026 Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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