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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2026
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая женская роль на ТВ (драма)
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Main Title Design
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Director, Fiction
Номинант
International
Номинант
Photography & Lighting, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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