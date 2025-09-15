Меню
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
15 сентября 2025 10:56
«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней
20 августа 2025 15:13
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
19 июля 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
16 июля 2025 17:38
Кадры из сериалов «Шиттс Крик» и «Игра престолов»
11 июля 2025 21:01
В «Разделении» есть странная отсылка к хитовому фильму Стивена Спилберга — но фанаты ничего не заметили
21 июня 2025 13:17
Стивен Кинг
2 июня 2025 13:17
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
20 мая 2025 17:38
Для тех, кому хочется приключений: топ-5 фильмов о путешественниках, которые точно вдохновят на покорение новых вершин
16 мая 2025 15:13
Кадр из сериала «Больница Питт»
15 мая 2025 13:46
Кадр из сериала «Разделение»
13 апреля 2025 07:58
Кадры из сериалов «Все совпадения неслучайны» и «Тед Лассо»
3 апреля 2025 07:29
Этим грешит даже хитовое «Разделение»: 2 шаблона американских сериалов раздражают и критиков, и зрителей
27 марта 2025 10:52
Милчик
23 марта 2025 17:38
Хелли и Марк
23 марта 2025 13:46
Главный герой сериала, который, кажется, все-таки выбрал вилку
20 февраля 2025 12:19
Уже догадались, кто стоит за Марком?
16 февраля 2025 20:32
Марк. С
29 января 2025 15:42
На экране артист появляется в довольно необычном виде.
19 января 2025 16:40
Персонаж Адама Скотта устроил себе едва ли не марафон
19 января 2025 14:44
Конспирологические теории и бессонные ночи за просмотром объяснений новых серий стартуют уже 17 января
14 января 2025 11:50
Кадры из сериала «Разделение»
11 января 2025 12:19
«Пацаны» и Fallout «пролетели» мимо топ-5 лучших Sci-Fi-сериалов последней «пятилетки»
21 августа 2024 17:45
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
