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Джейден Майкл
Джейден Майкл
Jaden Michael
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Джейден Майкл
Jaden Michael
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Дата рождения
5 октября 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Джейдена Майкла
Родился 5 октября 2003 года.
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Фильмография Джейдена Майкла
Вампиры в Бронксе
комедия, ужасы
2020, США
5.0
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Netflix выпустил трейлер мини-сериала о взрослении и спорте «Колин: черное и белое»
Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о становлении знаменитого американского спортсмена и борца за гражданские права чернокожих Колина Каперника.
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13 октября 2021 16:44
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