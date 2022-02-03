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Колин Каперник
Колин Каперник
Colin Kaepernick
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Колин Каперник
Colin Kaepernick
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Дата рождения
3 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Милуоки, Висконсин, США
Биография Колина Каперника
Родился 3 ноября 1987 года. Милуоки, Висконсин, США.
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Спайк Ли выступит режиссером документального сериала о Колине Капернике
Проект выпускается в рамках долгосрочного сотрудничества спортсмена и Disney.
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3 февраля 2022 14:38
Netflix выпустил трейлер мини-сериала о взрослении и спорте «Колин: черное и белое»
Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о становлении знаменитого американского спортсмена и борца за гражданские права чернокожих Колина Каперника.
Написать
13 октября 2021 16:44
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