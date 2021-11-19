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Зов ада 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зов ада
Киноафиша Сериалы Зов ада Сезоны Сезон 1

Hellbound 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Зов ада»

В 1 сезоне сериала «Зов ада» до некоторых людей свыше доносится предсказание, возвещающее о дате и времени их смерти. Таким образом они получают приговор о ссылке в Ад. Когда подходит назначенный день, им является Ангел смерти, который забирает их с собой. Чон Чжин Су является лидером религиозного движения «Сэджинрихо». Он уверен, что явление Жнеца смерти – это послание от Господа. Блогер Пэ Ён Чжэ проводит собственное расследование. Адвокат Мин Хё убеждена, что последователи «Сэджинрихо» промывают людям мозги.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Зов ада График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
1 эпизод Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2021
2 эпизод Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2021
3 эпизод Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2021
4 эпизод Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2021
5 эпизод Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2021
6 эпизод Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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