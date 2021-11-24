Меню
Зов ада
По стопам «Игры в кальмара»: новый южнокорейский сериал «Зов ада» возглавил недельный топ Netflix
Среди англоязычных релизов первое место занял анимационный сериал «Аркейн».
Написать
24 ноября 2021 16:16
Netflix представил финальный трейлер корейского мистического сериала «Зов ада» от режиссера «Поезда в Пусан»
Премьера состоится на платформе 19 ноября.
Написать
9 ноября 2021 12:47
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября
Киноафиша рассказывает о любопытных новинках на разных стриминговых сервисах, которые нельзя пропустить в этом месяце.
Написать
4 ноября 2021 12:18
Netflix представил трейлер корейского мистического триллера «Зов ада»
Постановкой занимался автор дилогии «Поезд в Пусан».
Написать
28 октября 2021 12:41
