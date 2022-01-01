Отзывы о сериале «Аркейн»

Наша рецензия: История о синтезе магии и технологий на основе игры League of Legends.

Вместе с героями мультсериала, сестрами Вай и Паудер, зрители попадают в мрачный утопический мир. Оказавшись посреди жуткого сражения, они становятся свидетелями того, как погибают их родители. Сестры, травмированные потерей родных, находят приют у воина по имени Вандер. Шум битв затихает, Вандер снимает доспехи и становится хранителем нижнего города Зауна, где обосновался он сам, а также группа подростков. Время идет, и юношеский максимализм двух сестер и их товарищей (взломщика Майло и…