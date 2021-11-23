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Дэвид Альварез

David Alvarez
Дэвид Альварез
Дэвид Альварез David Alvarez
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Дата рождения
11 мая 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Дэвид Альварез

Фильмография Дэвид Альварез
Вестсайдская история
Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
7.0
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Ключевые герои «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга обзавелись персональными постерами На плакатах запечатлены Энсел Элгорт, Рэйчел Зеглер, Рита Морено и другие.
Написать
23 ноября 2021 11:54
Стивен Спилберг показал свежие кадры экранизации «Вестсайдской истории» Новое прочтение классического бродвейского мюзикла.
Написать
17 марта 2020 11:56
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