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Отдай свою жизнь 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отдай свою жизнь
Киноафиша Сериалы Отдай свою жизнь Сезоны Сезон 1

Отдай свою жизнь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Отдай свою жизнь»

В 1 сезоне сериала «Отдай свою жизнь» счастливая и обеспеченная взрослая женщина Светлана чуть не сбивает на дороге худенькую бледную девушку. Инга буквально возникает из ниоткуда и сама бросается под колеса, но, к счастью, выживает. Света сажает ее в свою машину и приглашает в свой дом. Ей ничего не стоит помочь случайно встреченной сироте, ведь у нее самой есть все, о чем только можно мечтать. Супруг ее любит, дети слушаются, дом полон дорогих и шикарных вещей, а работа приносит радость и довольство собой. Она предлагает Инге поработать у нее домработницей, и та с готовностью соглашается. Вот только выясняется, что у девушки есть тайна.

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Список серий 1-го сезона сериала «Отдай свою жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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