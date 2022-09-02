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Властелин колец: Кольца власти 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Властелин колец: Кольца власти
Киноафиша Сериалы Властелин колец: Кольца власти Сезоны Сезон 1

The Lord of the Rings: The Rings of Power 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В 1 сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» действия новой адаптации фэнтези Дж. Р. Р. Толкина перенесутся в Средиземье за сотни лет до подвигов Фродо и Гендальфа. Еще недавно здесь царил мир, но могущественное зло погружает волшебный континент во тьму. Вся надежда ложится на отряд героев, которых ждет опасное путешествие в неизведанные уголки — от мрачных Туманных гор и лесов эльфийской столицы Линдона до таинственного острова Нуменора. Зрители впервые узнают, с чего начиналась великая сага!

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Властелин колец: Кольца власти График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Тень прошлого A Shadow of the Past
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2022
Потерянные Adrift
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2022
Адар Adar
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2022
Великая волна The Great Wave
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2022
Расставания Partings
Сезон 1 Серия 5
23 сентября 2022
Удун Udûn
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2022
Око The Eye
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2022
Сплавленный» Alloyed
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2022
График выхода всех сериалов
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