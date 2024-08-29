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Властелин колец: Кольца власти 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Властелин колец: Кольца власти
Киноафиша Сериалы Властелин колец: Кольца власти Сезоны Сезон 2

The Lord of the Rings: The Rings of Power 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Во 2 сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» события разворачиваются в золотые времена Средиземья. Мир наполнен магическими артефактами: в руках мудрых королей находятся волшебные кристаллы сильмариллы, а правители разных рас разделили между собой всемогущие кольца. Но над расами людей и эльфов по-прежнему висит страшная угроза: божественный Мелькор отказался от своего светлого предназначения и пал, превратившись в Моргота – настоящего дьявола Средиземья. Теперь величайший злодей хочет завладеть кольцом всевластия, которое объединяет все остальные кольца. Однако находится смельчак, который бросает ему вызов.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Властелин колец: Кольца власти График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эльфийские короли под небом Elven Kings Under the Sky
Сезон 2 Серия 1
29 августа 2024
Там, где звезды странные Where the Stars are Strange
Сезон 2 Серия 2
29 августа 2024
Орел и скипетр The Eagle and the Sceptre
Сезон 2 Серия 3
29 августа 2024
Орел и скипетр The Eagle and the Sceptre
Сезон 2 Серия 4
5 сентября 2024
Каменные залы Halls of Stone
Сезон 2 Серия 5
12 сентября 2024
Где он? Where is He?
Сезон 2 Серия 6
19 сентября 2024
Обреченные на смерть Doomed to Die
Сезон 2 Серия 7
26 сентября 2024
Тень и пламя Shadow and Flame
Сезон 2 Серия 8
3 октября 2024
График выхода всех сериалов
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