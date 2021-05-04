Star Wars: The Bad Batch 2021, season 1

Season premiere 4 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Star Wars: The Bad Batch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Бракованная партия» история разворачивается сразу же после событий, произошедших в «Войне клонов» и одном из эпизодов фантастической саги Лукаса. Главные персонажи «Бракованной партии» — экспериментальная партия клонов. Их главная особенность — набор генетических модификаций, который позволяет особенно эффективно справляться с задачами даже в самых стрессовых и напряженных ситуациях. Уникальные силы помогают главным героям побеждать в схватках с невиданными обитателями вселенной и путешествовать по самым дальним ее закоулкам.

7.6
Rate 13 votes
7.8 IMDb

Star Wars: The Bad Batch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Aftermath
Season 1 Episode 1
4 May 2021
Cut and Run
Season 1 Episode 2
7 May 2021
Remplacements
Season 1 Episode 3
14 May 2021
Cornered
Season 1 Episode 4
21 May 2021
Rampage
Season 1 Episode 5
28 May 2021
Decommissioned
Season 1 Episode 6
4 June 2021
Battle Scars
Season 1 Episode 7
11 June 2021
Reunion
Season 1 Episode 8
18 June 2021
Bounty Lost
Season 1 Episode 9
25 June 2021
Common Ground
Season 1 Episode 10
2 July 2021
Devil's Deal
Season 1 Episode 11
9 July 2021
War Mantle
Season 1 Episode 12
16 July 2021
Infested
Season 1 Episode 13
23 July 2021
War-Mantle
Season 1 Episode 14
30 July 2021
Return to Kamino
Season 1 Episode 15
6 August 2021
Kamino Lost
Season 1 Episode 16
13 August 2021
