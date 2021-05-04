В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Бракованная партия» история разворачивается сразу же после событий, произошедших в «Войне клонов» и одном из эпизодов фантастической саги Лукаса. Главные персонажи «Бракованной партии» — экспериментальная партия клонов. Их главная особенность — набор генетических модификаций, который позволяет особенно эффективно справляться с задачами даже в самых стрессовых и напряженных ситуациях. Уникальные силы помогают главным героям побеждать в схватках с невиданными обитателями вселенной и путешествовать по самым дальним ее закоулкам.