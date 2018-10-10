В 1 сезоне 7 серии сериала «Всеамериканский» в конце недели ожидается большой матч, в котором команда «Беверли Хиллз» сразится с «Малибу». Кроме того, в школе идет подготовка к танцам. Тренер гордится своими подопечными. Спенсер назначает свидание.
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