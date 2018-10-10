В 1 сезоне 4 серии сериала «Всеамериканский» команда, участником которой является Спенсер, восторженно празднует победу. Тренер хвалит ребят. По его словам, это станет началом чего-то особенного. Члены команды становятся звездами школы.
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