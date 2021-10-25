Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Настоящий американец 2018, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Настоящий американец
Киноафиша Сериалы Настоящий американец Сезоны Сезон 4

All American
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 25 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Настоящий американец»

В 4 сезоне сериала «Настоящий американец» продолжается история о молодом футболисте по имени Спенсер. Герою нужно смириться с тем, что случилось с Купом после событий чемпионата штата Беверли и Креншоу. Билли всеми силами пытается простить Спенсера за оказание помощи Джордану. Банда отмечает день рождения, но не все на празднике радуются. Джордан тщетно пытается справиться с эмоциями. Однако его общение с Билли весьма натянуто. Ашер пытается свыкнуться с тем, что его футбольная карьера потерпела крах. Спенсер должен принять еще одно важное решение. Но пока он проводит время с самыми важными людьми в своей жизни.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Настоящий американец График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выживут сильнейшие Survival of the Fittest
Сезон 4 Серия 1
25 октября 2021
Я так просто не уйду I Ain't Goin' Out Like That
Сезон 4 Серия 2
1 ноября 2021
Все, что мне нужно All I Need
Сезон 4 Серия 3
8 ноября 2021
Птица в руке Bird in the Hand
Сезон 4 Серия 4
15 ноября 2021
Может ли все быть так просто Can It All Be So Simple
Сезон 4 Серия 5
22 ноября 2021
Покажи мне хорошее время Show Me a Good Time
Сезон 4 Серия 6
6 декабря 2021
Выпускной Prom Night
Сезон 4 Серия 7
13 декабря 2021
Иди сюда Walk This Way
Сезон 4 Серия 8
21 февраля 2022
Получил свои деньги Got Your Money
Сезон 4 Серия 9
28 февраля 2022
6 утра 6 'N the Mornin'
Сезон 4 Серия 10
7 марта 2022
Освобождение Liberation
Сезон 4 Серия 11
14 марта 2022
Младенцы и дураки Babies and Fools
Сезон 4 Серия 12
21 марта 2022
Вцепись в него Jump on It
Сезон 4 Серия 13
28 марта 2022
Изменения Changes
Сезон 4 Серия 14
11 апреля 2022
Крем C.r.e.a.m
Сезон 4 Серия 15
18 апреля 2022
Этикетки Labels
Сезон 4 Серия 16
25 апреля 2022
Ненавидь меня сейчас Hate Me Now
Сезон 4 Серия 17
2 мая 2022
Вернулся за тобой Came Back for You
Сезон 4 Серия 18
9 мая 2022
Убийство было делом Murder Was the Case
Сезон 4 Серия 19
16 мая 2022
Бокалы для шампанского Champagne Glasses
Сезон 4 Серия 20
23 мая 2022
График выхода всех сериалов
«Ну, за встречу!», а потом давайте угадать советский фильм по застолью (тест)
Чернобыль, Афганистан и охота на агентов: в новой драме НТВ в опасной игре сойдутся ЦРУ и КГБ
Почему Ибрагим помог Хюррем, хотя ненавидел ее: эта тайна изменила Османскую империю
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше