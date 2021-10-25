В 4 сезоне сериала «Настоящий американец» продолжается история о молодом футболисте по имени Спенсер. Герою нужно смириться с тем, что случилось с Купом после событий чемпионата штата Беверли и Креншоу. Билли всеми силами пытается простить Спенсера за оказание помощи Джордану. Банда отмечает день рождения, но не все на празднике радуются. Джордан тщетно пытается справиться с эмоциями. Однако его общение с Билли весьма натянуто. Ашер пытается свыкнуться с тем, что его футбольная карьера потерпела крах. Спенсер должен принять еще одно важное решение. Но пока он проводит время с самыми важными людьми в своей жизни.