Настоящий американец 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Настоящий американец
Настоящий американец Сезон 3

All American
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Настоящий американец»

В 3 сезоне сериала «Настоящий американец» в центре сюжета оказывается одаренный спортсмен по имени Спенсер, который большую часть своей жизни провел во дворах самого неблагополучного района Лос-Анджелеса. В один прекрасный день руководство школы, расположенной в Беверли-Хиллз, предлагает Спенсеру место в своей команде по футболу. В результате парень погружается в совершенно новый мир — мир богатых и влиятельных людей. Впрочем, у них тоже есть свои проблемы. Однако для Спенсера самое сложное — ассимилироваться среди богатых и прожигающих жизнь подростков, ведь для них он – никто.

Рейтинг сериала

0.0
7.6 IMDb
Список серий сериала Настоящий американец
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезонный абонемент Season Pass
Сезон 3 Серия 1
18 января 2021
Как выжить в Южной центральной How To Survive In South Central
Сезон 3 Серия 2
25 января 2021
Высокие ожидания High Expectations
Сезон 3 Серия 3
1 февраля 2021
Мой разум играет со мной злые шутки My Mind's Playing Tricks on Me
Сезон 3 Серия 4
8 февраля 2021
Как так вышло How Come
Сезон 3 Серия 5
15 февраля 2021
Подростковая любовь Teenage Love
Сезон 3 Серия 6
22 февраля 2021
Бросьте кости Roll The Dice
Сезон 3 Серия 7
1 марта 2021
Отмененный Canceled
Сезон 3 Серия 8
8 марта 2021
Свидетельствовать Testify
Сезон 3 Серия 9
12 апреля 2021
Смирись или заткнись Put Up Or Shut Up
Сезон 3 Серия 10
19 апреля 2021
Общая картина The Bigger Picture
Сезон 3 Серия 11
26 апреля 2021
Борьба с властью Fight the Power
Сезон 3 Серия 12
17 мая 2021
Принесите шум Bring the Noise
Сезон 3 Серия 13
24 мая 2021
Готовы или нет Ready or Not
Сезон 3 Серия 14
14 июня 2021
В нерабочее время After Hours
Сезон 3 Серия 15
21 июня 2021
Никакого Опп не осталось позади No Opp Left Behind
Сезон 3 Серия 16
28 июня 2021
Все американцы: Возвращение домой All American: Homecoming
Сезон 3 Серия 17
5 июля 2021
Гимн международных игроков (Я выбираю тебя) Int'l Players Anthem (I Choose You)
Сезон 3 Серия 18
12 июля 2021
Переживая времена Surviving the Times
Сезон 3 Серия 19
19 июля 2021
График выхода всех сериалов
