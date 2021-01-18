В 3 сезоне сериала «Настоящий американец» в центре сюжета оказывается одаренный спортсмен по имени Спенсер, который большую часть своей жизни провел во дворах самого неблагополучного района Лос-Анджелеса. В один прекрасный день руководство школы, расположенной в Беверли-Хиллз, предлагает Спенсеру место в своей команде по футболу. В результате парень погружается в совершенно новый мир — мир богатых и влиятельных людей. Впрочем, у них тоже есть свои проблемы. Однако для Спенсера самое сложное — ассимилироваться среди богатых и прожигающих жизнь подростков, ведь для них он – никто.